Le notizie dell'edizione delle 12 del 19 luglio 2023 a cura di Lele Casini.

Caronte: caldo in Sardegna che durerà sino al weekend. Allerta di codice rosso a Cagliari

Ozieri: chiuso per trenta giorni un bar su disposizione del Questore. Nell'ultima rissa a giugno feriti e pesanti danni agli arredi

Nuoro: attentato incendiario nella notte. Presa di mira l'auto di un 22enne. Nessun dubbio sull'origine dolosa

Muravera: denunciato un 57enne per detenzione abusiva di armi e munizioni

"Paolo Vive": stasera in piazza Garibaldi a Cagliari la manifestazione nel 31° anniversario della strage di Via D'Amelio a Palermo

Calcio: oggi potrebbe essere il giorno della firma del centrocampista Oristanio

Basket: ufficializzate le date della prossima Champions League della Dinamo

