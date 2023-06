Le notizie dell'edizione delle 8 del 19 giugno 2023 a cura di Lele Casini.

Meteo: in arrivo il caldo con temperature oltre i 40°. Allerta della protezione civile regionale

Mare: assalto alle spiagge isolane nonostante numero chiuso, ticket e parcheggi a pagamento

Cagliari: è in coma al Brotzu il ragazzo picchiato davanti allo stabilimento Il Lido. Arrestati i due aggressori

Quartu: mistero sulla morte dell'artista Graziano Origa

Cinema: uscirà il 29 giugno il film "Silent Land" interamente girato in Sardegna

Calcio: ieri la vestizione della statua di Carlo Felice, per l'occasione ribattezzata Claudio Felice

Calcio: il Budoni festeggia la promozione in serie D

© Riproduzione riservata