Le notizie dell'edizione delle 8:00 del 18 settembre 2023 a cura di Lele Casini.

Caro prezzi: la Sardegna tra le Regioni con la benzina oltre i 2 euro al litro

Sanità: in Sardegna mancano tra i 500 e i 600 infermieri. La denuncia del sindacato Nursing Up

Pabillonis: morto un disoccupato del paese. Sarebbe caduto mentre era a bordo di un trattore

Cagliari: allarme sicurezza al Poetto. Sabato notte l'ennesimo pestaggio

Teatro: da mercoledì al Massimo di Cagliari "Una tazza di Mare in Tempesta" di e con Roberto Abbiati

Calcio: pareggio con buone indicazioni per il Cagliari. Contro l'Udinese è finità 0-0. Palo di Luvumbo. Bene Prati e Hatzidiakos

