Le notizie dell'edizione delle 10:00 del 18 settembre 2023 a cura di Lele Casini.

Mogoro: la morte questa mattina di un panettiere di 46 anni mentre si trovava all'interno della sua attività

Caro Carburanti: allarme di Confartigianato Imprese Sardegna: "a rischio 2.300 imprese di autotrasporto"

Politica: ieri il Governatore Solinas al raduno della Lega a Pontida: "serve continuità"

Alghero: sequestro in uno stabilimento balneare. Aveva occupato 260 mq di arenile senza autorizzazione

Cagliari: incidente stradale questa mattina. Centauro in codice rosso trasportato in ospedale

Dolianova: ladri sorpresi mentre tentavano di rubare all'interno dell'abitazione di un pensionato di cui si erano celebrati da poco i funerali

Calcio: ieri il pareggio contro l'Udinese. Palo di Luvumbo, buone le "prime" di Hatzidiakos e Prati

