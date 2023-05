Le notizie dell'edizione delle 12 del 18 maggio 2023 a cura di Lele Casini.

Porto Torres: oggi verrà sentito Giovannino Pinna dalla Pm

Cagliari: blitz antidorga della Polizia. Tre arresti, 28 indagati e decine di perquisizioni

Selargius: fiamme in un deposito attrezzi vicino alla 554

Lavoro: due caglairitani su tre sono soddisfatti della loro retribuzione lavorativa

Dialisi: l'allarme della ENAD Sardegna sull'impossibilità di vacanze in Sardegna per gli emodializzati

Basket: oggi gara3 dei quarti scudetto

Pallamano: stasera gara2 Scudetto per la Raimond SS. Con un pareggio o una vittoria sarà tricolore

Calcio: le parole di Ranieri sulla gara di Cosenza

Caglairi in diretta: stasera alle 18:30 su radiolina e Videolina. Ospite Renato Copparoni

© Riproduzione riservata