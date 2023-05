Le notizie dell'edizione delle 10 del 18 maggio 2023 a cura di Lele Casini.

Politica: domani a Cagliari il Ministro Calderoli. Protestano le opposizioni che non presenzieranno in Consiglio regionale durante la visita

Cagliari: blitz antidorga della Polizia. Tre arresti e 28 indagati

Cavallette: ieri il vertice con esperti della Fao che saranno in Sardegna il 29 maggio

Maltempo: arriva il maltempo in Sardegna. Le parole del metereologo Alessandro Gallo

Culturfestival: oggi a Sanluri Stefano Baroni

Basket: oggi gara3 dei quarti scudetto

Pallamano: stasera la Raimond SS potrebbe vincere lo Scudetto

