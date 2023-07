Le notizie dell'edizione delle 8 del 17 luglio 2023 a cura di Lele Casini.

Aerei: il caos dei voli in Sardegna, tra ritardi, prezzi altissimi e basse frequenze in continuità

Salvini: da stamattina la visita nell'Isola del Ministro. Tappe a Cagliari, Barisardo e Orgosolo

Castiadas: a Cala Pira una giovane è rimasta ferita dopo essere caduta dal gommone

La Maddalena: aggrediti turisti francesi dopo che il loro gommone è arrivato sino alla spiaggia

Meteo: comincia un'altra settimana di caldo in Sardegna. Tra domani e mercoledì i picchi oltre i 40 gradi

Musica: grande successo ieri a Santa Margherita di Pula per il concerto di Tiziano Ferro

Calcio: inizia la seconda settimana di ritiro. Venerdì amichevole a Olbia prima della partenza per la Valle D'Aosta. Dal mercato in arrivo Augello e Oristanio. Il nome nuovo per l'attacco è Shomurodov

