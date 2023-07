Le notizie dell'edizione delle 12 del 17 luglio 2023 a cura di Lele Casini.

Salvini: in questi minuti il Ministro atteso al Porto Canale di Cagliari per il taglio del nastro del nuovo distretto cantieristico nautico. Le altre due tappe in Ogliastra e a Orgosolo

Castiadas: ferita una ragazza caduta dal gommone a Cala Pira. Lacerata la gamba da un'elica dell'imbarcazione

"Mare sicuro 2023": la Capitaneria di Porto Torres ha sanzionato dei diportisti che hanno violato le regole di sicurezza

Pabillonis: denunciato un 19enne di Monserrato per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex compagna

Musica: grande successo per il concerto di Tiziano Ferro al Forte Village di Santa Margherita di Pula. "Farò di tutto per tornare in Sardegna" le sue parole

Calcio: prime parole del centrocampista Sulemana in una video intervista pubblicata dal Cagliari

Beach soccer: il Cagliari vince a Catania la Coppa Italia femminile contro Terracina

