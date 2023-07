Le notizie dell'edizione delle 10 del 17 luglio 2023 a cura di Lele Casini.

Meteo: comincia un'altra settimana di caldo in Sardegna. Tra domani e mercoledì i picchi oltre i 40 gradi

Salvini: da stamattina la visita nell'Isola del Ministro. Tappe a Cagliari, Barisardo e Orgosolo

Politica: oggi nella sede regionaledel Pd a Cagliari confrerenza stampa dei parlamentari sardi del Pd sul tema dell'Autonomia differenziata

Baunei: scontro frontale nella notte sull'Orientale. Due auto coinvolte, ferito uno dei conducenti

Orune: un allevatore denunciato per ricettazione. Aveva un telefonino rubato ad una donna al Policlinico di Monserrato

Villagrande Strisaili: stasera alle 18:30 Sabina Guzzanti presenta il suo "ANonnimus"

Calcio: ripresa degli allenamenti ad Assemini. Per il mercato, saluti di Barreca e Ciocci, oggi potrebbe essere il giorno di Augello e Oristanio. Il Ds Bonato alla ricerca di attaccanti

