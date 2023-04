Le notizie dell'edizione delle 12 del 17 aprile 2023 a cura di Lele Casini.

Porto Torres: seconda mobilitazione di amministratori, sindacati e studenti che richiedono più attenzione da Governo e Regione

S.Vero Milis: questa mattina il ritorno a scuola della maestra sospesa per aver fatto recitare due preghiere in classe

Scuola: aumentano le domande di pensionamento tra gli insegnanti

554: mattina da incubo per gli automobilisti. Tre incidenti e tanti disagi

Cagliari: oggi chiude al traffico Viale Trieste. La preoccupazione dei commercianti

Teatro: laboratorio teatrale all'Astra di Sassari per raccontare la fibrosi cistica

Calcio: oggi riprendono gli allenamenti del Cagliari

