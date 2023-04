Le notizie dell'edizione delle 10 del 17 aprile 2023 a cura di Lele Casini.

Porto Torres: seconda giornata di mobilitazione del Nord-Ovest della Sardegna

Politica: Michele Pais il favorito per la segreteria regionale della Lega

Cagliari: oggi chiude al traffico Viale Trieste. Disagi per automobilisti e commercianti

Cagliari: i Nas chiudono un bar del centro storico

Ogliastra: dal 19 e per cinque giorni incontri e dibattiti sui centenari di Sardegna

Calcio: questo pomeriggio allenamento del Cagliari. Da verificare entità infortunio Mancosu

