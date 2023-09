Le notizie dell'edizione delle 8:00 del 15 settembre 2023 a cura di Lele Casini.

Sanità: allarme donazioni in Sardegna. Molti organi vanno in altre regioni. L'appello delle associazioni

Seulo: una donna di 63 anni travolta dalla propria macchina

Siniscola: la morte di un uomo di 58 anni. Ha perso il controllo della sua auto che si è ribaltata e lo ha schiacciato

Arte: da domani a Palazzo doglio "Back to school con Hervè Tullet"

Calcio: le parole di Petagna a Radiolina

LegaPro: attesa per il derby di domani tra Olbia e Torres

© Riproduzione riservata