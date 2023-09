Le notizie dell'edizione delle 12:00 del 15 settembre 2023 a cura di Lele Casini.

Cagliari: voleva entrare all'ospedale senza mascherina. Uomo di mezza età minaccia i presenti

Cagliari: arrestato un 24enne per maltrattamenti in famiglia e per resistenza a pubblico ufficiale

Sassari: sanzionati due tabaccai per aver venduto sigarette a dei minorenni

Dolianova: truffa via telefono. Una donna derubata di duemila euro

Arte: da domani a Palazzo Doglio "Back to school con Hervè Tullet"

Calcio: le parole di Petagna a Radiolina

LegaPro: attesa per il derby di domani tra Olbia e Torres. Ordinanza del Sindaco Nizzi

© Riproduzione riservata