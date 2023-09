Le notizie dell'edizione delle 10:00 del 15 settembre 2023 a cura di Lele Casini.

Sanità: allarme trapianti in Sardegna. Le parole di Pino Argiolas di Prometeo sulle problematiche nell'Isola

Cagliari: 24enne arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale

Cronaca: frontale sulla Alghero-Olmedo. Tre ragazzi feriti ma non in modo grave

Dolianova: truffa via telefono. Una donna derubata di duemila euro

Bookolica: oggi a Tempio il via al Festival dei lettori creativi

Calcio: domani il derby tra Olbia e Torres. Ordinanza del Sindaco Nizzi

