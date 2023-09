Le notizie dell'edizione delle 12:00 del 14 settembre 2023 a cura di Lele Casini.

Scuola: oggi primo giorno di scuola per la maggior parte degli studenti sardi

Cronaca: Sardegna isola della marijuana. Report della Dia di Cagliari, il traffico di droga è in crescita

Arborea: blitz antidroga. Scoperte più di tremila piante di marijuana. Nei guai un 18enne

Export: calo del 24% in Sardegna delle esportazioni

Marina Cafè Noir: Giacomo Casti dell'associazione culturale Chourmo ci illustra il programma

Calcio: il Cagliari continua la preparazione della gara contro l'Udinese. Oggi alle 18:30 Il Cagliari in Diretta su Radiolina, ospite Andrea Petagna

Motori: da domani a Berchidda il Rally dei Nuraghi e del Vermentino

