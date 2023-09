Le notizie dell'edizione delle 10:00 del 14 settembre 2023 a cura di Lele Casini.

Arborea: blitz antidroga. Scoperte più di tremila piante di marijuana. Nei guai un 18enne

Olbia: indagato un 25enne per aver ricattato sessualmente alcune ragazze

Export: calo del 24% in Sardegna delle esportazioni

"Italia Romanica": Antonello Figus, Presidente della Fondazione Sardegna Isola del Romanico, illustra l'evento dei prossimi tre weekend

Calcio: continua la preparazione del Cagliari

Radiolina: oggi alle 18:30 ospite de "Il Cagliari in Diretta" sarà Andrea Petagna

