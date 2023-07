Le notizie dell'edizione delle 08:00 del 14 luglio 2023 a cura di Valentina Caruso:

Cronaca: donati gli organi di Davide Unida, morto dopo un'aggressione a Luras

Cronaca: a Quartu trovato morto un uomo nel bagno di casa. Probabile malore

Sanluri: la protesta contro l'eolico non impedisce l'installazione di una pala

Politica: la regione impugna le delibere per la fusione degli aeroporti di Olbia e Alghero

Sport: primo allenamento della nuova stagione per il Cagliari con Ranieri.

