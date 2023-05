Le notizie dell'edizione delle 12 del 12 maggio 2023 a cura di Egidiangela Sechi.

Nuoro: inseguimento con sparatoria nel centro della città. Ferito un poliziotto. Scappato l’uomo alla guida, forse corriere della droga

Cagliari: incendio nella notte in una pizzeria a Barracca Manna. Paura per i residenti della palazzina. Danni ingenti. Nessun dubbio sulla natura dolosa

Politica: attività Consiglio a rilento. Spunta una riforma

Cronaca: sarà un Giudice a decidere se si potranno staccare le macchine che tengono in vita l’ex sindacalista Andrea Manca

Tempio: oggi nuova udienza del processo Grillo

Nuoro: sit-in protesta delle Guardie carceriere di Badu ‘e Carros

Sangue: in netto calo le donazioni di sangue nell’Isola. L’appello del centro trasfusionale del Brotzu di Cagliari

Calcio: l’attenzione alla partita di domani contro il Palermo. Restituiti due punti alla Reggina.

Basket: sabato sfida1 scudetto contro Venezia per la Dinamo

