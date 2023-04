Le notizie dell'edizione delle 8 del 12 aprile 2023 a cura di Lele Casini.

Lavoro: report Infocamere. Previste nell'Isola 67mila assunzioni fino a giugno

Eolico: sfilata di trattori tra Barumini e Genoni per protestare contro il nuovo parco di 17 pale

Migranti: Sardegna al quarto posto in Italia tra le regioni che accolgono più migranti

Sanità: intervento record al Brotzu di Cagliari. Asportato tumore di 13 chili

Arbus: non verrà concessa cittadinanza onoraria a Marco Mengoni

Calcio: oggi ricorre il 53° anniversario della vittoria dello Scudetto

Basket: finisce nei quarti l'avventura delle ragazze della Dinamo nei playoffs

