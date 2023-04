Le notizie dell'edizione delle 12 del 12 aprile 2023 a cura di Lele Casini.

Lavoro: 67mila nuove assunzioni in Sardegna per la stagione estiva

Cagliari: protesta in mezzo alla strada in Via Roma degli ambulanti contro le concessioni del Comune

Castelsardo: morto un 65enne di Torpè in un incidente sulla Provinciale 90

Irap: esenzione per il 2023 per le aziende del settore turistico

Unione Sarda: domani inserto di otto pagine dedicato ai Mutui

Basket: le ragazze della Dinamo escono dai playoffs

Nuoto: nuovo titolo italiano assoluto per il cagliaritano Marcello Guidi

