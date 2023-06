Le notizie dell'edizione delle 8 dell'8 giugno 2023 a cura di Lele Casini.

Cagliari: grande attesa per la finale di andata dei playoff promozione. Più di 16mila alla Domus ma tantissimi tra radio e tv

Radiolina: alle 18:30 puntata speciale de "Il Cagliari in Diretta", dalle 20 il pre-partita e dalle 20:30 la radiocronaca di Cagliari-Bari

Sanità: l'Assessore Doria risponde alla critiche sulla chiusura del reparto di radioterapia del'Oncologico

Cagliari: dopo lo sgombero, in via San Paolo rimangono i rifiuti. Ma la competenza è regionale

Inserto: oggi con l'Unione Sarda l'inserto "Risparmiare" dedicato al caro affitti

Ateneika: oltre 4mila persone al Cus Cagliari per Samia e Lo Stato Sociale

Calcio: Dossena squalificato, Lapadula convocato, Mancosu e Pavoletti potrebbero ritornare titolari

