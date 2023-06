Le notizie dell'edizione delle 12 dell'8 giugno 2023 a cura di Lele Casini.

Cagliari: grande attesa per la finale di andata dei playoff promozione. Più di 16mila alla Domus ma tantissimi tra radio e tv

Radiolina: alle 18:30 puntata speciale de "Il Cagliari in Diretta", dalle 20 il pre-partita e dalle 20:30 la radiocronaca di Cagliari-Bari

NAS: controlli dei Carabinieri su grossisti. 15 non conformità per beni non tracciabili

Regione: un milione e mezzo di euro per i comuni costieri per la prevenzione e sicurezza

Stintino: trauma cranico e frattura del femore per un ciclista caduto nella strada che porta al pozzo s.Nicola

Porto Torres: sabato e domenica "Processo a Moliere" al Teatro "Andrea Parodi"

