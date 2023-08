Le notizie dell'edizione delle 8:00 del Gr regionale dell’8 agosto 2023 a cura di Lele Casini.

Incendi: trovati inneschi a Posada. Ora la conta dei danni. Aiuti dalla Giunta Regionale

Incendi: flotta regionale insufficiente per contrastare i piromani

CDM: il Governo ha stanziato 15 mln di aiuti alle imprese turistiche. Inasprimento pene per i piromani

Iglesias: morto nel reparto di pediatria del CTO un giovane di 12 anni. Disposta l'autopsia

Orune: oggi l'autopsia sul corpo di Luca Goddi. Indagini in corso per trovare l'omicida

Musica: a ruba i biglietti (gratuiti) per il concerto di Ghali del 25 agosto

Calcio: ieri operato al ginocchio Marko Rog. Nessuna novità dal mercato

Serie C: ufficializzati i calendari di Olbia e Torres. Primo derby alla terza giornata.

