Le notizie dell'edizione delle 10 del Gr regionale dell' 8 agosto a cura di Lele Casini.

CDM: decreti Omnibus. Stop agli algoritmi per il prezzo dei voli. Inasprimento pene per gli incendiari;

Iglesias: sarà l'autopsia a chiarire la causa della morte del 12enne di S. Antioco;

Selargius: fermato un motociclista 34enne di Quartu S.Elena, alla guida di una moto non sua senza aver mai preso la patente e con un tirapugni in tasca;

Ussana: brutto incidente questa mattina sulla 466 nello scontro tra un camion e un trattore

Villanovafranca: stasera alle 18:30 assemblea pubblica con le comunità di Collinas, Siddi, Ussaramanna e Villanovaforru, contro i parchi eolici;

Jerzu: gli appuntamenti della quinta giornata del Festival dei Tacchi.

