Le notizie dell'edizione delle 12 dell'11 aprile 2023 a cura di Lele Casini.

Sanità: spesi 7,5 milioni di euro per recuperari prestazioni mediche saltate a causa della pandemia

Donazioni: la Sardegna al vertice tra le regioni più generose in Italia

Capoterra: denunciati due 50enni per furto da un erogatore d'acqua. 28 euro il bottino, 400 euro i danni al distributore

Teatro: venerdi al foyer di platea del Lirico di Cagliari la presentazione dell'opera Andrea Chènier

Vela: preoccupazione di Confcommercio e Federalberghi per l'annullamento delle World Series a Cagliari

Calcio: oggi doppio allenamento per il Cagliari

