Le notizie dell'edizione delle 12:00 dell'11 Agosto 2023 a cura di Lele Casini.

Murgia: il cordoglio del sindaco di Cabras e della CGIL. Domani i funerali

Turismo: la Sardegna tra le regioni più gettonate per le vacanze a Ferragosto, ma non risulta al primo posto

Meteo: nel weekend e sino a Ferragosto ritorna il caldo, ma le temperature non saranno alte come a luglio

Berchidda: stasera Time in Jazz propone "popOFF" con le musiche dello Zecchino reinterpretate da Paolo Fresu

Calcio: domani la partita di Coppa Italia alla Domus contro il Palermo

