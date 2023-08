Le notizie dell'edizione delle 10:00 dell'11 Agosto 2023 a cura di Lele Casini.

Olbia: incidente in mare nella serata di ieri. Collisione traghetto Tirrenia e un peschereccio. Disperso un marinaio

Murgia: il cordoglio del segretario CGIL Fausto Durante per la morte di Michela Murgia

Olbia: altro caso di Febbre del Nilo in Sardegna. L'86enne gallurese è ricoverato in ospedale

S.Antioco: oggi i funerali del ragazzo di 12 anni morto lunedì al CTO di Iglesias per una peritonite

Turismo: la Sardegna tra le regioni più gettonate per i vacanzieri italiani nella settimana di ferragosto

Musica: il 19 agosto due concerti ad Alghero per Dardust

Calcio: vigilia di Cagliari-Palermo di Coppa Italia

© Riproduzione riservata