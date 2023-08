Le notizie dell'edizione delle 08:00 del 01 Agosto 2023 a cura di Lele Casini.

Politica: intervista nell’Unione Sarda di oggi al parlamentare sardo Pietro Pittalis che bacchetta la Giunta Regionale su sanità e trasporti

Regione: oggi in Aula seduta per discutere il Collegato alla Finanziaria. Manca l’accordo in maggioranza

Porto Torres: ieri un frontale nella strada dei Due Mari è costata la vita ad un giovane che oggi avrebbe compiuto 20 anni

Incendi: ieri giornata difficile sul fronte incendi. A Cagliari, Sestu e S.Nicolò d’Arcidano i più gravi. Nella notte fiamme al Pevero di Arzachena

Musica: dopo Morandi e Vecchioni, oggi canterà a Iglesias Fabio Concato

Calcio: perfettamente riuscita ieri l’operazione al ginocchio per Mancosu. Domani amichevole contro il Como

