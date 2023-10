Le notizie dell'edizione delle 8:00 del 9 ottobre 2023 a cura di Lele Casini.

Politica: questa settimana la Giunta Regionale approverà la variazione di bilancio da 70 mln. Nel frattempo le mosse del centrodestra per le Regionali

Cagliari: disposta l'autopsia sul corpo di Mario Mulas, ritrovato senza vita ieri mattina nel piazzale antistante l'azienda di famiglia

Migranti: nuovi sbarchi nella costa sudoccidentale dell'Isola. 10 persone tunisine a Cala verde, 11 algerini a Sant'Anna Arresi

Cagliari: una 61enne travolta da un'auto all'uscita dallo stadio. E' gravissima

Eolico: presentata proposta di legge dei comitati sardi al Governatore Solinas, contro gli impianti eolici di grandi dimensioni

Calcio: altra sconfitta per il Cagliari. Ora la sosta. In LegaPro settima vittoria della Torres, sconfitta per l'Olbia

Basket: seconda sconfitta in campionato per la Dinamo. 86-74 a Cremona

