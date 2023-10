Le notizie dell'edizione delle 10:00 del 9 ottobre 2023 a cura di Lele Casini.

Sestu: arrestato un 41enne in un blitz antidroga dei Carabinieri. Nel suo terreno rinvenute duemila piante di canapa indiana e marijuana. In un'altra operazione a Quartucciu, denunciato un 23enne. Nella sua casa trovate altre trenta piante di marijuana

Guspini: in un terreno di un'azienda agricola scoperti e sequestati 92 filari di piante di marijuana con più di seimila piante con principio attivo sei volte quello consentito

Migranti: nuovi sbarchi nelle coste sud-occidentali dell'Isola

Cagliari: è grave la donna investita ieri all'uscita dallo stadio

Teatro: Cada die Teatro ricorda la strage del Vajont

Calcio: altra sconfitta per il Cagliari. Ora la sosta

Scherma: le parole di Daniele Garozzo, lo schermidore vincitore con la sua Frascati Scherma, alla Coppa Europa per Club

