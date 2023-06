Le notizie dell'edizione delle 10 del 9 giugno 2023 a cura di Lele Casini.

Politica: Collegato alla Finanziaria. Primo sì in commissione. Critiche dalla stessa maggioranza

Aeroporti: la fusione degli aeroporti del nord Sardegna finisce in tribunale

Elmas: in vista sciopero dei dipendenti addetti alla manutenzione dello scalo cagliaritano

Unione Sarda: inchiesta sull'indagine della Procura sui rifiuti a Macchiareddu

Uber: arriva in Sardegna la collaborazione con l'app itTaxi. Tassisti pronti a scendere in piazza

Greenpeace: mare sardo più caldo di due gradi. "A rischio flora e fauna nell'Isola"

Ateneika: oggi sul palco di Sa Duchessa 43.nove e La Sad. Domani festa Radiolina

Calcio: da oggi il Cagliari pensa a domenica quando dovrà vincere per essere promosso in A

