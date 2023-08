Le notizie dell'edizione delle 10 del Gr regionale del 9 agosto 2023 a cura di Lele Casini.

Quartu Sant'Elena: omicidio nel lungomare del Poetto. Ucciso a coltellate un 35enne di Capoterra

Assemini: incidente mortale ieri a Macchiareddu. A perdere la vita un 23enne di Assemini

Aerei: 25 milioni di euro come incentivi per compagnie aeree per destagionalizzare rotte per l'Europa

Meteo: dopo il maestrale, nel prossimo weekend ritorna il caldo

Abbabula: stasera ad Alghero Stefano Bollani

Calcio: il Cagliari recupera Radunovic e Jankto, out Desogus e Pereiro

Atletica: quattro sardi tra i convocati per i Mondiali di Budapest.

