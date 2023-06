Le notizie dell'edizione delle 8 del 7 giugno 2023 a cura di Lele Casini.

Villasimius: un malore mentre faceva il bagno. Questa la causa della morte del giovane 26enne aiuto cuoco di Maracalagonis Gabriele Loi

Roma: ieri la candidatura ufficiale di Sos Enattos per ospitare il progetto dell'Einstein Telescope. Le parole della Premier Meloni

Roma: incontro tra Governatore Solinas e Ministro Fitto su situazione PNRR

Traghetti: "aumenti ingiustificabili" la denuncia del deputato del PD Silvio Lai all'authority

Ateneika: oggi sul palco de Sa Duchessa "Lo Stato Sociale"

Calcio: ieri più di 2mila tifosi hanno assistito all'allenamento alla Domus. A riposo Lapadula, ma domani ci sarà come ha confermato Ranieri in conferenza.

