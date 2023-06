Le notizie dell'edizione delle 12 del 7 giugno 2023 a cura di Lele Casini.

Economia: Sardegna fanalino di coda assieme alla Calabria per la crescita del Pil. Le due Regione ferme allo 0%

Maltempo: Sanluri e Bonorva chiedono lo stato di calamità

Cagliari: tre ragazzi di origine algerina hanno circondato un ragazzo di Assemini alla stazione di Cagliari e gli hanno rubato un giubbotto di marca. Uno dei tre rintracciato

Unione Sarda: domani speciale Risparmiare dedicato al caro affitti. Lo presenta Giuseppe Deiana

Calcio: ieri più di 2mila tifosi hanno assistito all'allenamento alla Domus. A riposo Lapadula, ma domani ci sarà come ha confermato da Ranieri in conferenza.

