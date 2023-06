Le notizie dell'edizione delle 10 del 7 giugno 2023 a cura di Lele Casini.

Roma: ieri la candidatura ufficiale di Sos Enattos per ospitare il progetto dell'Einstein Telescope. Le parole della Premier Meloni.

PNRR: ieri incontro a Roma tra il Governatore Solinas e il Ministro Fitto

Villasimius: un malore mentre faceva il bagno. Questa la causa della morte del giovane 26enne aiuto cuoco di Maracalagonis Gabriele Loi

Nuoro: in un mese quattro vittime nell'Isola tra i motociclisti. Il Prefetto di Nuoro apre al dialogo con i Motoclub per trovare soluzioni

Cagliari: da oggi apre il cantiere di Piazza D'Armi. Fra tre mesi la riapertura con una rotatoria che sostituirà l'incrocio con i semafori

Libri: stasera al Jester Club di Cagliari la scrittrice e giornalista Angela Camuso

Ciclismo: edizione 2023 del Giro d'Italia femminile. Ultime due tappe in Sardegna.

