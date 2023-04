Le notizie dell'edizione delle 8 del 7 aprile 2023 a cura di Valentina Caruso.

Primo piano: l'agente penitenziario di Siniscola Salvatore Deledda resta in carcere, respinti i domiciliari

Cronaca: grave incidente ieri a Villacidro, una donna di 67 anni in codice rosso al Brotzu

Viabilità: 68 milioni di euro per la riqualificazione delle strade in 11 comuni della città metropolitana di Cagliari con un progetto da 12 interventi

Dal mondo: formaggi sardi protagonisti al gran premio di Formula uno a Melbourne

Sport, calcio: il Cagliari prosegue la preparazione per la gara contro Pisa, in gruppo Marko Rog

