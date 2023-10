Le notizie dell'edizione delle 10:00 del 6 ottobre 2023 a cura di Lele Casini.

Lula: si è costituito questa notte ai Carabinieri il sospettato del delitto di Nico Piras

Fluminimaggiore: una donna di 83 anni ha perso la vita in un incidente stradale

Cagliari: ieri due pedoni investiti in due incidenti a S.Bartolomeo e a Pirri

Cagliari: oggi la Fondazione Italiana per la ricerca sull'artrite presenta i suoi testimonial per lo spot del 5x1000

Casa Cus: oggi alle 14:30 la nuova puntata. Andrea Matta presenta gli ospiti

Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. Dubbi sul recupero di Luvumbo

Padel: oggi i quarti di finale del Fip Platinum Sardegna

