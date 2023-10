Le notizie dell'edizione delle 12:00 del 6 ottobre 2023 a cura di Lele Casini.

Lula: si è consegnato l'omicida dell'allevatore Nico Piras. E’ un nipote della vittima

Roma: domani lo sciopero della CGIL. Saranno 1600 i sardi

Selargius: arrestato un 55enne per spaccio di droga

Gonnesa: arrestato un 52enne. Fermato per un controllo aveva droga in macchina

Lavoro: in Sardegna occupazione in crescita del 3% nei primi nove mesi dell'anno

Calcio: domenica Cagliari-Roma con il dubbio Luvumbo

Padel: al Tennis Club Cagliari i quarti di finale del Fip Platinum Sardegna

