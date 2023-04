Le notizie dell'edizione delle 8 del 6 aprile 2023 a cura di Valentina Caruso.

Cronaca: condanna definitiva per Giuseppe Doa il novantenne di Arzana accusato del duplice omicidio dei 2 nipoti nel 2016

Cronaca: a Monserrato automobilista minaccia col coltello un gruppo di studenti e poi si dilegua. Indagano i carabinieri

Politica: stop dal senato al parco eolico a Sos Enattos per favore l'Einstain Telescope

Cronaca: a San Vero Milis maestra sospesa 20 giorni con riduzione dello stipendio per aver fatto recitare 2 preghiere alla sua classe nel periodo di Natale.

Turismo: Parte la stagione turistica a Pasqua e Pasquetta tutto esaurito nell'isola.

Sport: Ranieri prepara il big match col Pisa. Recupera Rog, squalificato Zappa.

