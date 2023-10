Le notizie dell'edizione delle 12:00 del 5 ottobre 2023 a cura di Lele Casini.

Cronaca: due attacchi incendiari nel Nuorese. Prese di mira le auto di un carabiniere e di un imprenditore

Cronaca: sono arrivate le condanne per gli ex vertici della Camera di Commercio di Cagliari

Politica: tra oggi e domani i tavoli di centrodestra e centrosinistra per i candidati

Turismo: per Forbes la Sardegna è la migliore meta da visitare nel 2024

Cultura: oggi nuovo incontro con "I dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio"

Padel: oggi in campo i big per gli ottavi di finale nel FIP Platinum Sardegna

