Le notizie dell'edizione delle 8 del 5 aprile 2023 a cura di Lele Casini.

Competività: la Sardegna al 203° posto tra le regioni in Europa

Portovesme: fumata nera nell'incontro di ieri a Roma

Montiferru: chiesta archiviazione per l'inchiesta sugli incendi del 2021

Monserrato: arrestato 51enne per spaccio di droga

Cinema: due riconoscimenti per il cinema sardo al Bifest di Bari

Calcio: Ranieri ritrova Rog, ma perde Zappa per squalifica

Basket femminile: oggi derby in A2 tra S.Salvatore e Cus

