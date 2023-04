Le notizie dell'edizione delle 12 del 5 aprile 2023 a cura di Lele Casini.

Lutto calcio: è morto a 77 anni Sergio "Bobo" Gori, uno degli eroi dello scudetto

Omicidio Caddori: arrestato 90enne di Arzana per omicidio nipoti

Rincari: aumenti record dei prodotti pasquali

Competitività: la Sardegna al 203° posto su 233 regioni europee

Cinema: riconoscimenti per due film sardi al Bifest di Bari

Stand up History: da domani alla Fondazione Siotto a Cagliari

Calcio: oggi si gioca Perugia-Reggina, recupero della 29esima giornata

