Le notizie dell'edizione delle 08:00 del 04 Agosto 2023 a cura di Lele Casini.

Sanità: Oncoematologia e Centro Trapianti del Microcitemico di nuovo al Brotzu. Prime indiscrezioni sul nuovo ospedale di Cagliari

Cagliari: averebbero registrato un bimbo non loro all’anagrafe. Cinque indagati per la Procura

Delitto di Quartucciu: ieri la confessione dell’omicida

Incendi: 16 roghi ieri nell’Isola. I più gravi a Sant’Andrea Frius, Segariu e Furtei

Festival dei Tacchi: il direttore Biffi presenta la serata di oggi

Calcio: ultimo giorno di ritiro per il Cagliari

© Riproduzione riservata