Le notizie dell'edizione delle 10 del 31 marzo 2023 a cura di Lele Casini.

Buddusò: sequestrate armi usate utilizzate per commettere reati. Nei guai un 40enne

Monserrato: denunciato un 55enne per detenzione di armi e cartucce abusive

Sassari: in un ovile trovati 18 kg di marijuana. Arrestato un 50enne

Alghero: sequestrati 700 esemplari di ricci

Ittireddu: scoperto canile-lager in un'azienda agricola

Vinitaly: oggi inserto speciale con l'Unione Sarda

Basket femminile: la Dinamo Women oggi in semifinale di Coppa Italia contro Schio

