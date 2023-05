Le notizie dell'edizione delle 8 del 31 maggio 2023 a cura di Lele Casini.

Messico: uccisa a Playa del Carmen una donna di origine sarda. Viveva in Messico da 20 anni

Assemini: oggi il Giudice del Tribunale deciderà sulle schede contestate ad Assemini. Deciderà sullo sfidante di Mario Puddu al ballottaggio

Portovesme: oggi a Roma secondo incontro del gruppo di lavoro per decidere del futuro degli impianti. Presenti anche i Sindaci di Portoscuso e San Gavino

Maltempo: ieri altro nubifragio ha colpito varie zone dell'Isola, sopratutto il Barigadu. Scuole chiuse a Bonnanaro

Libri: domani a Cagliari la presentazione del nuovo giallo di Maria Francesca Chiappe

Calcio: il Cagliari batte in rimonta il Parma nella semifinale di andata. Sabato il ritorno

