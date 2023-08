Le notizie dell'edizione delle 12 del 31 agosto 2023 a cura di Lele Casini.

Cronaca: maxifrode ai danni dell'UE con fondi erogati dalla Regione Sardegna. Sequestrato un milione di euro al rappresentante legale di un'associazione che si occupa di sondaggi

Trasporti: il 6 settembre incontro Regione/UE per una nuova continuità territoriale

Cagliari: denunciato un giovane residente a Jerzu. Vagava per Cagliari minacciando i passanti

Monserrato: rubavano portafogli ed utilizzavano le carte di pagamento per piccoli acquisti. Arrestati due trentenni di Cagliari e Assemini

Florinas: domani seconda serata del Festival Florinas in Giallo

Calcio: le parole del tecnico Ranieri

