31 agosto 2023

Politica: da oggi in Aula il Collegato alla Finanziaria Regionale. Obiettivo approvazione entro settimana prossima

Desulo: investita una donna mentre passeggiava con il marito e un amico. Per la donna non c'è stato nulla da fare

Porto Torres: turista sorpreso con 7 Kg di sabbia e conchiglie

Monserrato: arrestati due trentenni per furto di carte di pagamento

Cagliari: serata finale al Conservatorio per l'Accademia della Musica

Calcio: oggi allenamento mattutino per il Cagliari. Out Capradossi e Pavoletti. Stamattina parla Ranieri

