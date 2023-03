Le notizie dell'edizione delle 8 del 30 marzo 2023 a cura di Lele Casini.

Politica: Solinas favorito per un secondo mandato alle regionali 2024

Cagliari: stanno meglio i poliziotti feriti nell'aggressione in Piazza Del Carmine. La denuncia del sindacato

Nuoro: chiesti 8 mesi di condanna per i quattro pastori accusati di blocco stradale durante la protesta del latte del 2019

Economia: ci sono pochi lavoratori. L'agricoltura è in crisi. A rischio i raccolti

Teatro: oggi e domani a Sassari Teresa Mannino. Sabato e domenica a Cagliari

Calcio: ieri amichevole del Cagliari a Villacidro. 5 a 0 il risultato

