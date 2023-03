Le notizie dell'edizione delle 12 del 30 marzo 2023 a cura di Lele Casini.

Portovesme: lunedi vertice al ministero con la presenza dei vertici della Glencore

Nuoro: blitz antidroga della Polizia. Cinque arresti

Cronaca: sette denunce e cinque sequestri

Meteo: domenica ritorna il freddo in Sardegna

Libri: "L'infinito in un istante" il nuovo libro di Emiliano Deiana

Cagliari in Diretta: stasera alle 18:30 nuova puntata su Radiolina e Videolina

Calcio: fra due giorni Cagliari-Sudtirol

Basket: questo pomeriggio esordio nella Final 8 di Coppa Italia per le ragazze della Dinamo

