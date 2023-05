Le notizie dell'edizione delle 8 del 30 maggio 2023 a cura di Lele Casini.

Amministrative 2023: elezioni in Sardegna. A Iglesias plebiscito per il sindaco uscente Usai. Ad Assemini si va al ballottaggio;

Maltempo: bomba d'acqua a Bosa. A Sindia salvato una pensionata. A Macomer evacuati appartamenti;

Cavallette: ieri i tecnici Fao in Sardegna. Protesta di allevatori e Coldiretti;

Economia: imprese sarde poco digitali. In dieci anni aumentate di poco le aziende del settore;

Ateneika: da giovedi sino all'11 giugno ritorna il Festival Universitario;

Calcio: oggi Cagliari-Parma. Ieri vittoria del Sudtirol contro il Bari;

Basket: altra sconfitta per la Dinamo a Milano. 80 a 75 il risultato finale.

© Riproduzione riservata